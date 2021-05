Lotta salvezza: 6 squadre in 5 punti. Chi rischia? I calendari a confronto

La lotta salvezza è serrata più che mai: sono sei le squadre raggruppate in cinque punti. Ecco i calendari a confronto dei club

La vittoria del Torino spedisce il Parma in Serie B, insieme al Crotone: ora sono sei le squadre, raggruppate in 5 punti, che lottano per non occupare l’ultimo posto della retrocessione. I calendari a confronto.

GENOA 36 punti – Sassuolo, BOLOGNA, Atalanta, CAGLIARI

FIORENTINA 35 punti – Lazio, CAGLIARI, Napoli, CROTONE

TORINO 34 punti – VERONA, Milan, SPEZIA, LAZIO, Benevento

SPEZIA 34 punti – Napoli, SAMPDORIA, Torino, Roma

CAGLIARI 32 punti – BENEVENTO, Fiorentina, MILAN, Cagliari

BENEVENTO 31 punti – Cagliari, ATALANTA, Crotone, TORINO

Parma 20*

Crotone 18*

*già retrocesse

IN MAIUSCOLO LE GARE IN TRASFERTA