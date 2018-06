La Juventus segue Hirving Lozano, esterno d’attacco di proprietà del PSV, autore del gol vittoria in Germania-Messico ai Mondiali

Hirving Lozano è stato decisivo in Germania-Messico, esordio mondiale delle due Nazionali. Il giocatore ha sfruttato un contropiede perfetto e ha battuto Neuer, regalando alla sua Nazionale una vittoria storica contro la Germania. Nella sfida contro la Germania Hirving Lozano ha catturato l’attenzione del mondo intero ma il giocatore messicano aveva già catturato l’attenzione della Juventus in questa stagione.

L’esterno d’attacco, classe 1995, ha disputato una grandissima stagione con la maglia del PSV. Ben 19 i gol stagionali per l’esterno d’attacco messicano di proprietà del PSV. Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato a Manchester City e Manchester United ma secondo i messicani di Record, anche la Juventus è sulle tracce del 22enne messicano. Pavel Nedved stravede per lui e si potrebbe muovere in prima persona per tentare l’acquisto del calciatore.