Italia Belgio, Toni: «Bisogna vincere. Occasione importante per chi gioca»

Luca Toni, nel pre partita di Italia Belgio, ha analizzato l’attuale situazione della Nazionale di Roberto Mancini

Ai microfoni di Rai Sport, Luca Toni ha parlato prima di Italia-Belgio:

«Dobbiamo tornare a vincere senza dimenticare che siamo Campioni d’Europa. E’ una finalina ma il Belgio è un avversario importante. Raspadori? Mancini in cerca di un centravanti in vista dei Mondiali. Anche se non è una finale è un test importante e una partita da non sbagliare per quei giocatori ai quali oggi è stata data un’occasione».