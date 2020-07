Lucarelli agli arbitri: «Non siamo mica scemi» – VIDEO

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Le sue parole

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Le sue parole.

«Il mister non terrà la conferenza stampa, parlo io a nome della società per evitare ulteriori squalifiche. Stasera non ci è stato dato un rigore nettissimo, la rabbia nasce da lì. Da 5-6 partite stiamo subendo episodi a sfavore che ci stanno danneggiando. Sino ad oggi siamo stati zitti per cercare di dare una mano agli arbitri, però stare zitti non vuol dire essere scemi: adesso basta. Il fatto di avere 39 punti in classifica non vuol dire che ci va bene tutto. Siamo molto amareggiati e arrabbiati per questa serie di episodi discutibili che abbiamo subito in queste partite. Non si capisce più chi arbitra, chi decide: si va ad interpretazione. Gli stessi episodi vengono valutati in maniera diversa».