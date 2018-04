Lucas Leiva applaude il ‘suo’ Liverpool: «Che primo tempo dei reds»

Tra le quattro sfide dei quarti di finale di Champions League c’è anche il derby inglese Liverpool-Manchester City. Una gara che alla vigilia vedeva i favori del pronostico rivolti verso la squadra di Guardiola: previsioni puntualmente disattese, con la compagine di Klopp in vantaggio per 3-0 dopo il primo tempo. E dall’Italia arrivano i complimenti dell’ex Lucas Leiva.

Una grande prima frazione di gioco dei reds, sottolineata anche dal centrocampista della Lazio, che non ha dimenticato i dieci anni di militanza nel club inglese e ha applaudito la sua ex squadra tramite Twitter: «Che primo tempo dei Reds».

What a first half from the Red men 👏👏👏👏

— Lucas Leiva (@LucasLeiva87) April 4, 2018