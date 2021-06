Lucescu, messaggio a Pirlo: «Lo dico dopo il suo esonero dalla Juve»

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ha rilasciato un’intervista, parlando così dell’esonero di Pirlo dalla Juve

Intervistato da Tuttosport, Mircea Lucescu ha parlato così dell’esonero di Andrea Pirlo dalla Juve. Le parole dell’allenatore della Dinamo Kiev.

«Allenare subito un top club è sempre dura e in passato hanno faticato anche altri campioni come Van Basten, Gullit, Stoichkow… Mi dispiace per Andrea, ha accettato una sfida non facile: per il suo percorso di crescita sarebbe stato meglio partire dalla seconda squadra come hanno fatto Guardiola al Barcellona e Zidane al Real Madrid. Detto questo, consiglio a Pirlo di non mollare. E ripartire, magari dall’estero».