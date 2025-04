Lucumì: «Oggi abbiamo fatto un lavoro incredibile, non dobbiamo mollare fino alla fine»

Le parole di John Lucumì, difensore del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in casa contro l’Inter

John Lucumì ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Siamo contenti! Abbiamo lavorato per questo tutta la settimana. Ora vogliamo continuare così».

PRESTAZIONE – «Per come giochiamo dobbiamo stare concentrati tutti il tempo e oggi abbiamo fatto, come squadra, un lavoro incredibile. Non dobbiamo mollare fino alla fine. Orso è un giocatore che da sempre tanto per il Bologna, siamo contenti di avere giocatori come lui in squadra».

NAPOLI E INTER: CHI LO HA IMPRESSIONATO DI PIU’ – «Sono entrambe due grandi squadre, con giocatori importanti. La lotta per lo scudetto è intensa».