Ludogorets Inter: che grinta nell’allenamento! E Conte… – VIDEO

L’Inter si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile in vista del match di Europa League contro il Ludogorets – VIDEO

Questa mattina l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile prima della partenza verso la Bulgaria. Domani la squadra di Conte affronterà il Ludogorets per l’andata dei sedicesimi di Europa League.

Seduta d’allenamento molto intensa a cui non hanno partecipato Gagliardini, Esposito, Sensi e Bastoni. Out anche Handanovic, che comunque si sta rendendo utile per allenare gli altri portieri, e Asamoah (in gruppo ma fuori dalla liste Uefa).