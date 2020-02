Ludogorets Inter, l’ora del riscatto per Alexis Sanchez

Ludogorets Inter, l’ora del riscatto per Sanchez. Il cileno vuole assolutamente trovare maggiore spazio

Alexis Sanchez vuole assolutamente riscattarsi. Il cileno dell’Inter, che ha avuto poco spazio anche per via dell’infortunio (e l’exploit di Lautaro Martinez), vuole assolutamente cancellare il momento altalenante di questa stagione.

Ripartire da domani, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. L’Europa League, infatti, potrebbe essere il mezzo per poter convincere Antonio Conte anche in vista del campionato. L’ex Manchester United vuole trovare maggiore spazio in serie A.