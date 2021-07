Luis Alberto-Lazio, la Juventus si insinua nella trattativa? Le ultime

Polverone in casa Lazio per l’assenza di Luis Alberto? Ecco la posizione della Juventus in merito a questa vicenda

Luis Alberto in rotta con la Lazio? I fatti dicono che il centrocampista spagnolo non si è presentato al raduno della squadra di Maurizio Sarri e lo stesso allenatore ne ha parlato in conferenza stampa. L’esperto di mercato, Luca Marchetti, ha fatto il punto della situazione a Sky Sport.

«Al momento non ci risulta che c’entri la Juventus in questa assenza di Luis Alberto. Certo che la rottura c’è stata ed il motivo forse lo sa solo Luis Alberto».