Luis Alberto-Siviglia: c’è l’offerta. Ecco la risposta della Lazio

Il centrocampista offensivo della Lazio, Luis Alberto, nel mirino del Siviglia: offerta importante rispedita al mittente da Lotito

La Lazio blinda Luis Alberto. Il Siviglia ha provato e sta provando a portare in Spagna il giocatore ex Liverpool, classe 1993, ma la Lazio non vuole lasciar andare il suo gioiello. Claudio Lotito ha infatti respinto un’offerta da parte del club andaluso da 30 milioni di euro (25 + altri 5 di bonus).

Secondo Sky Sport infatti, il centrocampista offensivo è considerato un elemento fondamentale da parte della Lazio e non lascerà il club allenato da Simone Inzaghi nelle ultime ore di calciomercato. Respinto dunque l’assalto da parte del Siviglia per L. Alberto.