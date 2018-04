Luis Enrique successore di Sarri? «Torno per un club che mi entusiasmi»

Nei giorni scorsi è venuto fuori il nome dello spagnolo Luis Enrique in caso di addio di Maurizio Sarri alla panchina del Napoli

La carriera da allenatore di Luis Enrique è stata costellata dall’esperienza al Barcellona, B e prima squadra, così come da quelle sulle panchine di Roma e Celta Vigo. Una carriera, quindi, vissuta totalmente tra Italia e Spagna e, stando agli ultimi rumors di mercato, un suo ritorno in Serie A appare un’ipotesi realistica se il suo collega toscano dovesse farsi attirare dalle tante sirene estere, Chelsea e Monaco su tutte. E se fosse proprio Luis Enrique il nuovo tecnico del Napoli?

«Può essere che torni ad allenare, non lo so. Il mio futuro da allenatore dipenderà da chi deciderà di puntare su di me, un club che mi dia grande entusiasmo» si legge su Mundo Deportivo. Quindi lo spagnolo ritorna sulla scelta di dire addio al Barcellona: «Il Barcellona aveva i calciatori migliori del mondo, ma l’ho lasciato senza rimpianti visto che mi sentivo di aver dato tutto per la causa blaugrana. Quando spendi tutte le tue energie, devi accettarlo e comunicare la decisione alla società». Il futuro di Luis Enrique, quindi, non è legato a questioni tecniche bensì motivazionali.