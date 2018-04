Offertona del Monaco per Sarri, il Napoli scaccia le voci e vuole il rinnovo

Il Monaco è su Maurizio Sarri: la squadra francese tenta il tecnico del Napoli con un’offerta da capogiro, ma De Laurentiis pensa al rinnovo

Sei milioni di euro a stagione per provare a convincerlo. Così il Monaco sembra voler tentare il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, il cui futuro non pare più così azzurro come si pensava fino a pochi giorni fa. Sono voci di corridoio, ma potrebbe esserci un bel po’ di verità: secondo Il Corriere dello Sport, in Ligue One c’è chi sarebbe disposto a fare carte false per avere Sarri come successore di Leonardo Jardim. Il portoghese sembra vicino all’addio con il Monaco, per lui si parla di un trasferimento in Premier League o in Liga, quindi il club del Principato dovrà trovarsi un altro tecnico. Il toscano piace al patron Rybolovlev, il magnate russo vuole muoversi in anticipo e sfruttare la clausola di Sarri. Si parla anche di un super contratto per il mister del Napoli, sei milioni di euro a stagione per strapparlo dalle grinfie dei campani.

Sarri Monaco di clausura: si decide a fine stagione

Sarri, per adesso, è molto concentrato sul finale di stagione del suo Napoli. Lo Scudetto è lontano ma non lontanissimo, quindi le ultime giornate di Serie A serviranno a tentare l’impresa impossibile. Dal 20 maggio, fine dell’attuale stagione azzurra, partiranno undici giorni di fuoco: la clausola da otto milioni di euro di Sarri scade il 31 maggio e, tra quella data e la fine del campionato, potrebbe succedere di tutto. Il Napoli ha dalla sua la volontà di Sarri di rimanere a Napoli, l’allenatore è tranquillo e valuterà tutti i fronti solo a stagione terminata, quando non dovrà più pensare al campo. De Laurentiis prepara anche il rinnovo. Al rientro del patron dagli USA, potrebbe esserci un incontro: si parla di prolungamento di una stagione (ergo 2021) con tanto di aumento dell’ingaggio a tre milioni di euro. Il Monaco bussa alla porta di Sarri, ma l’ipotesi rinnovo non è per niente da scartare.