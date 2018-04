Napoli, gli aneddoti di Maksimovic su Sarri: «Giocano sempre gli stessi!»

Il trasferimento dal Torino al Napoli, i primi tempi in azzurro e i problemi con Maurizio Sarri: Nikola Maksimovic, ora in prestito allo Spartak Mosca, ha parlato della sua esperienza con la formazione partenopea rivelando diversi retroscena…

Dopo mesi di trattative, nell’estate nel 2014 Nikola Maksimovic si è trasferito dal Napoli al Torino per 25 milioni di euro. Un’operazione voluta fortemente dai partenopei, che il centrale difensivo ha ripercorso ai microfoni del sito ufficiale dello Spartak Mosca, club che lo ha acquisito a gennaio a titolo temporaneo: «Al termine della seconda stagione al Torino, il Napoli offrì diciotto milioni di euro per acquistarmi, ma il club granata mi chiese dir estare per un’altra stagione, promettendo di cedermi al termine dell’anno. Nonostante la proposta, dunque, il Torino non volle trattare». E un anno dopo de Laurentiis tornò a farsi sotto, con Maksimovic pronto a forzare la cessione con i granata: «L’estate successiva il Napoli offrì ventitre milioni ma Cairo mi disse che doveva pensarci. Il campionato stava per iniziare e io pretendevo solo chiarezza. Quando il presidente iniziò a non rispondermi più al telefono, allora andai in Serbia».

E, nonostante l’accordo poi trovato, non iniziò nel migliore dei modi la sua avventura al San Paolo, questa volta solo per casualità: «Ero a Francoforte, pronto per partire. Mi attendevano le visite mediche col Napoli ma per un allarme terrorismo fui costretto a trascorrere la notte là». Maksimovic poi, come riporta il Corriere dello Sport, ha analizzato i primi mesi di difficoltà con il Napoli: «Oltre alla presenza dei titolari, un infortunio condizionò i miei primi mesi. In certi momenti ho capito che bisogna andare avanti, lavorando, senza mai abbattersi». Infine, un commento su Maurizio Sarri, ritenuto primo responsabile del suo fallimento in maglia azzurra: «E’ un professionista di calcio, non ha mai avuto nulla contro di me, ma fa giocare quasi sempre gli stessi ed è per questo che ho scelto lo Spartak Mosca. E poi è proprio in Russia che si giocheranno i Mondiali…».