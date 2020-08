Lukaku Lautaro Martinez, ecco i bomber di Coppa dell’Inter: soltanto gli attaccanti di United e Wolves tengono il passo

In due hanno segnato ben 49 reti. L’Inter si gode i suoi bomber di Coppa, nessuno sta facendo più gol della coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, come si legge sull’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport.

Soltanto gli attaccanti di Wolves e United stanno tenendo il passo, ma i numeri parlano chiaro. Il belga e l’argentino – si legge – vanno a segno da ben 8 partite di fila in Europa.