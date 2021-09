In un intervento alla CNN, Romelu Lukaku è tornato a parlare del tema razzismo nel mondo del calcio

Romelu Lukaku è da sempre in prima linea nella lotta al razzismo nel mondo del calcio e non solo. E l’ex attaccante dell’Inter è tornato a parlarne in una intervista alla CNN.

COMBATTERE – «Devo combattere. Perché non sto combattendo solo per me stesso. Sto combattendo per mio figlio, per i miei futuri figli, per mio fratello, per tutti gli altri giocatori e i loro figli, per tutti. I capitani di ogni squadra e quattro o cinque giocatori, come le grandi personalità di ogni squadra, dovrebbero avere un incontro con i CEO di Instagram, i governi e la FA e la PFA, e dovremmo semplicemente sederci attorno al tavolo e avere un grande incontro al riguardo. Penso che solo noi tutti insieme e solo un grande incontro e una conferenza e solo parlare di cose che devono essere affrontate per proteggere i giocatori, ma anche per proteggere i fan e i giocatori più giovani che vogliono diventare calciatori professionisti. Alla fine della giornata, il calcio dovrebbe essere un gioco divertente. Non puoi uccidere il gioco con la discriminazione».

