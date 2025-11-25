Il calcio piange Lorenzo Buffon: addio allo storico portiere del Milan e campione indiscusso degli anni ’50

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Lorenzo Buffon: il mondo del calcio saluta lo storico portiere rossonero

Il Milan e l’intero mondo del calcio piangono la scomparsa di Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero e icona degli anni ’50, morto all’età di 96 anni a Latisana (Udine) per un improvviso arresto cardiaco. La notizia, diffusa dall’ANSA e confermata dalla figlia Patricia, ha suscitato grande commozione tra tifosi e addetti ai lavori.

Buffon, cugino di secondo grado di Gianluigi, ha difeso i pali del Milan per un decennio, dal 1949 al 1960, collezionando 300 presenze ufficiali e conquistando 4 Scudetti e 2 Coppe Latine in un’epoca d’oro guidata da Niels Liedholm. Considerato uno dei portieri più vincenti della storia rossonera, ha vestito anche le maglie di Genoa, Fiorentina, Inter e della Nazionale italiana.

La sua eredità resta parte integrante della storia del club, un esempio di dedizione e spirito vincente che il Milan di oggi si impegna a onorare. In un presente in cui Mike Maignan è simbolo della difesa rossonera, il ricordo di Buffon rafforza il legame con i grandi numeri uno del passato. I funerali si terranno in forma privata a Latisana, mentre la comunità calcistica si stringe attorno alla famiglia nel dolore.