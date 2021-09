Maggio: «Il Napoli mi ha sorpreso. Anni importanti alla Sampdoria»

Il doppio ex di Sampdoria Napoli, Christian Maggio, ha parlato del prossimo match tra blucerchiati e partenopei. Le sue dichiarazioni

Christian Maggio, ex di Sampdoria e Napoli, ha parlato in vista della sfida tra blucerchiati e azzurri in programma giovedì. Le sue dichiarazioni a calcionapoli24.it.

PASSATO – «Non posso negare che quelli di Genova sono stati due anni importanti, sono cresciuto come calciatore con un allenatore come Mazzarri che poi ho ritrovato a Napoli, mi ha fatto esprimere al meglio e sono riuscito in un biennio ad esprimermi bene fino ad arrivare a Napoli e starci dieci anni. Ogni anno in azzurro è stato importante, è stato un valore aggiunto alla mia carriera ed abbiamo fatto qualcosa di importante».

SPALLETTI NAPOLI – «Mi ha sorpreso sotto certi punti di vista, nelle prime tre partite sono arrivati i risultati ma sembrava mancare un po’ il gioco. Ogni allenatore deve avere un po’ di tempo per assestarsi e far capire il proprio gioco ai nuovi giocatori, non è semplice: con Spalletti ieri abbiamo visto un Napoli fantastico, e di conseguenza è arrivato un grande risultato. Piano piano sta entrando nella mentalità dei giocatori, poi i risultati positivi fanno morale, aiutano anche la qualità del gioco e lo spirito positivo del gruppo».

