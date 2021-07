Maglia Bologna 2021/2022, è un omaggio alla città – FOTO

Il Bologna ha presentato la maglia per la stagione 2021/2022. Una divisa che omaggia la città

«Dettaglio grafico che caratterizza i nuovi kit della squadra è l’omaggio alla città e ai suoi simboli: le Due Torri e i mattoni, elementi tipici dell’architettura bolognese. La nuova maglia ‘Home’ presenta le tradizionali bande verticali rosse e blu. È a girocollo in maglieria con bordi bianchi e rossoblù, ripresi anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori del Club e la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”. Nel retrocollo è stampato il claim “WE ARE ONE”, motto che identifica la squadra non solo sul campo».