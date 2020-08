Maglie Cagliari 2020-21, ecco le prime immagini delle nuove divise dei rossoblù. Lo sponsor tecnico sarà Adidas

Il Cagliari ha presentato le nuove maglie per la stagione 2020-21. La compagine sarda ha postato le foto direttamente sui propri account social, quest’anno ci sarà Adidas come sponsor tecnico.

Maglia rossoblù con maniche bianche per le partite in casa, classica divisa total white per le magliette da trasferta, con gli inserti rossi e blu. Ecco le prime immagini: