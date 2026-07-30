Il presidente Malagò definisce la squadra azzurra: Oriali scelto come team manager, Zola per un ruolo chiave

Si va definendo la squadra che guiderà il rilancio del calcio azzurro. Dopo le nomine di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il presidente Giovanni Malagò ha completato anche le caselle relative al team manager e alla figura di raccordo tra Nazionale A e settore giovanile, ruolo considerato strategico per unire l’intero mondo di Coverciano.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per il ruolo di team manager la scelta è ricaduta su Gabriele Oriali, già al fianco di Conte e Mancini nelle precedenti avventure azzurre. La nuova figura di coordinamento — una sorta di “terza presenza” nello staff tecnico — sarà invece affidata a Gianfranco Zola, che raccoglie un’eredità importante: in passato, infatti, questo ruolo è stato ricoperto da ex campioni come Gigi Riva, Gianluca Vialli e, più recentemente, Gigi Buffon.

A confermare il quadro, pur senza ufficializzarlo, è stato lo stesso Malagò ai microfoni di Sport Mediaset:

PAROLE – “Zola? Sbagliato dire sì, sbagliato dire no (sorride, ndr). È una persona che darebbe valore aggiunto, ha fatto un gran lavoro in Lega Pro col progetto giovani. Su Oriali dovete chiedere a Mancini, penso torni ma è giusto chiedere al mister perché spetta a lui”.

Una struttura che prende forma e che punta a dare continuità, identità e competenza al nuovo corso della Nazionale.