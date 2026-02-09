Malagò avvisa Gattuso: «La qualificazione al Mondiale è uno spartiacque. La situazione non è più sostenibile se…»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha voluto dire la sua sull’obiettivo qualificazione ai mondiali per l’Italia di Gattuso: le sue parole

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Giovanni Malagò ha analizzato il delicato momento dell’Italia. Il presidente del CONI ha indicato nella qualificazione mondiale lo spartiacque fondamentale per il rilancio degli Azzurri guidati dal ct Rino Gattuso. Per il dirigente romano, la storia vincente del nostro calcio impone una riflessione: chi governa il sistema ha individuato i problemi, ma serve un immediato cambio di atteggiamento perché la situazione attuale non è più ritenuta sostenibile.

PAROLE – «La qualificazione mondiale sarà uno spartiacque. Da lì ci si può rilanciare, si può tornare competitivi. Dal dopoguerra in poi, la storia del nostro calcio è caratterizzata da risultati formidabili. Chi oggi si occupa di calcio, credo abbia capito quali sono i problemi. Anche perché, se non si cambia atteggiamento, la situazione non è più sostenibile».

