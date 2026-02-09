Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Malagò avvisa Gattuso: «La qualificazione al Mondiale è uno spartiacque. La situazione non è più sostenibile se…»

Published

4 ore ago

on

By

Giovanni Malagò

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha voluto dire la sua sull’obiettivo qualificazione ai mondiali per l’Italia di Gattuso: le sue parole

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Giovanni Malagò ha analizzato il delicato momento dell’Italia. Il presidente del CONI ha indicato nella qualificazione mondiale lo spartiacque fondamentale per il rilancio degli Azzurri guidati dal ct Rino Gattuso. Per il dirigente romano, la storia vincente del nostro calcio impone una riflessione: chi governa il sistema ha individuato i problemi, ma serve un immediato cambio di atteggiamento perché la situazione attuale non è più ritenuta sostenibile.

PAROLE – «La qualificazione mondiale sarà uno spartiacque. Da lì ci si può rilanciare, si può tornare competitivi. Dal dopoguerra in poi, la storia del nostro calcio è caratterizzata da risultati formidabili. Chi oggi si occupa di calcio, credo abbia capito quali sono i problemi. Anche perché, se non si cambia atteggiamento, la situazione non è più sostenibile».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto2 giorni ago

Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...
Change privacy settings
×