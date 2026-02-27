Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Udinese News

Infortunio Davis, l’attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet, le ultime in casa Udinese

Published

7 ore ago

on

By

Davis

Infortunio Davis, recuperato l’attaccante dell’Udinese e ha lavorato di nuovo in gruppo: incerti i tempi di Solet

Il rientro di Keinan Davis è finalmente realtà. Come riportato dal Messaggero Veneto, l’attaccante inglese è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di ieri, una notizia accolta con grande sollievo in casa Udinese. Il suo recupero arriva in un momento delicato, soprattutto dopo lo stop di Solet, fermato per due settimane dall’infortunio all’adduttore rimediato a Bologna.

Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida alla 27ª Giornata

La disponibilità di Davis rappresenta quindi una delle novità più attese da Kosta Runjaic, che vede tornare a disposizione un riferimento importante per il reparto offensivo. La squadra, reduce da settimane complicate sul piano degli uomini, ritrova così una pedina fondamentale per ampliare le soluzioni d’attacco e dare maggiore profondità alla manovra.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Resta ora da capire come l’allenatore deciderà di gestire il suo rientro: se puntare su Davis dal primo minuto o inserirlo gradualmente a gara in corso. Una scelta che dipenderà dalle sue condizioni, dal ritmo partita ancora da ritrovare e dalle esigenze tattiche delle prossime sfide.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Juventus News3 giorni ago

Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...
Change privacy settings
×