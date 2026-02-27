Udinese News
Infortunio Davis, l’attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet, le ultime in casa Udinese
Infortunio Davis, recuperato l’attaccante dell’Udinese e ha lavorato di nuovo in gruppo: incerti i tempi di Solet
Il rientro di Keinan Davis è finalmente realtà. Come riportato dal Messaggero Veneto, l’attaccante inglese è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di ieri, una notizia accolta con grande sollievo in casa Udinese. Il suo recupero arriva in un momento delicato, soprattutto dopo lo stop di Solet, fermato per due settimane dall’infortunio all’adduttore rimediato a Bologna.
Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida alla 27ª Giornata
La disponibilità di Davis rappresenta quindi una delle novità più attese da Kosta Runjaic, che vede tornare a disposizione un riferimento importante per il reparto offensivo. La squadra, reduce da settimane complicate sul piano degli uomini, ritrova così una pedina fondamentale per ampliare le soluzioni d’attacco e dare maggiore profondità alla manovra.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
Resta ora da capire come l’allenatore deciderà di gestire il suo rientro: se puntare su Davis dal primo minuto o inserirlo gradualmente a gara in corso. Una scelta che dipenderà dalle sue condizioni, dal ritmo partita ancora da ritrovare e dalle esigenze tattiche delle prossime sfide.
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...