Malagò sta con Mancini: «Diamogli tempo. E sui giovani ha ragione»

Le parole del presidente Coni, Malagò, in merito alle polemiche nei confronti del ct azzurro Roberto Mancini dopo la debacle in Nations League

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sta dalla parte del commissario tecnico Roberto Mancini e rimanda indietro le critiche nei confronti del nuovo selezionatore degli Azzurri. Sia pur con un pareggio e una sconfitta nelle prime due sfide della Nations League, il ciclo di Mancini con l’Italia è da valutare sul lungo periodo. Questo in sintesi il pensiero del presidente del Coni, che ne ha parlato questa mattina a margine di un evento a Roma: «Ho molta fiducia in Mancini e sto dalla sua parte, il suo è un progetto che va valutato nel lungo periodo».

Prosegue Malagò nelle dichiarazioni: «E’ chiaro che si debba puntare sempre a fare risultato e ognuno faccia la sei critiche, ma non si può certo mettere in dubbio la validità di un allenatore come Roberto Mancini. Credo che anche i molti esordienti in azzurro siano un segnale preciso per rendersi conto dei calciatori su cui fare veramente affidamento. Le accuse del commissario tecnico sono sacrosante e ineccepibili. Lui giustamente vede le cose dal suo punto di vista, ma il problema è che magari i presidenti o gli allenatori dei club non sono d’accordo e preferiscono calciatori stranieri».