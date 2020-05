Malagò svela: «Ho proposto di dare il Collare d’Oro al Cagliari»

In un’intervista rilasciata all’Unione Sarda, Giovanni Malagò ha svelato di aver proposto l’assegnazione del Collare d’Oro al Cagliari

COLLARE D’ORO – «Sono felice di comunicare la mia proposta alla Commissione benemerenze del CONI di assegnare il Collare d’Oro al Cagliari, quale massima onorificenza sportiva italiana. Un riconoscimento per la sua storia gloriosa, il cinquantesimo anniversario dello scudetto e in occasione del centenario della società. La stagione 2019-2020 del Cagliari? Un’annata strepitosa fino a metà stagione, che ha rinverdito i fasti dei meravigliosi primi anni Settanta. Poi la squadra si è smarrita un po’, fino alla partenza di Maran. Alla società va dato merito di aver allestito un’ottima rosa, oltre che per le iniziative lodevoli nella lotta al razzismo. Quella rossoblù è una realtà solida del nostro calcio, si toglierà grandi soddisfazioni in futuro».