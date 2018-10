Malcom, l’agente: «Non ha ancora dimostrato il suo valore»

Malcom non trova spazio nel Barcellona e l’agente inizia a chiedere maggiore spazio al tecnico Valverde

Ricordate Malcom? Il brasiliano, esterno classe ’97, ha lasciato il Bordeaux in estate per firmare con il Barcellona. Il calciatore è stato soffiato alla Roma al fotofinish ma il colpo non si è rivelato azzeccato perché l’esterno è sceso in campo solo per 25 minuti nella Liga spagnola e non sembra rientrare nei piani dell’allenatore Valverde. Brutte notizie per il calciatore che stava per firmare con la Roma.

L’agente Minguella ha parlato nelle ultime ore: «Tutti i giocatori hanno bisogno di un certo periodo di adattamento e di minuti sul campo per dimostrare il proprio valore. Lui non ha ancora avuto la possibilità di mettere insieme quei minuti ma sono sicuro che dimostrerà la qualità che ha quando ciò accadrà. Ovviamente Malcom non è felice, ma è motivato e concentrato e aspetta un’opportunità». Il brasiliano, costato 40 milioni di euro più bonus al Barça