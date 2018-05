Paolo Maldini è stato una bandiera del Milan in campo ma non lo è nè sarà all’esterno del rettangolo di gioco: ecco svelato il motivo

La mancata presenza di Paolo Maldini nei quadri dirigenziali del Milan è stata un mistero per molto tempo, ma lo stesso diretto interessato ha fatto chiarezza nel corso di un’intervista concessa alle telecamere di Telelombardia: «Ho detto di “no” quando mi è stato proposto un ritorno in società per due motivi: mi avrebbero assegnato responsabilità esterne e non interne alla società, poi mi hanno detto che non avrei potuto avere contatti con il Presidente».

Quindi il discorso si sposta su Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti, due con cui Maldini ha vissuto momenti importanti in carriera: «Stagione del Milan? Inizialmente si parlava di obiettivo qualificazione in Champions League, poi è stato esonerato Montella e chiamato Gattuso. Ciò lascia intendere che la stagione non sia andata esattamente per il verso giusto». Poi l’ex Capitano dice la sua sull’approdo di Carletto sulla panchina del Napoli: «Non me lo aspettavo, anche perchè c’ho parlato in occasione della Notte del Maestro e non mi ha detto niente a riguardo. Ha preso una decisione coraggiosa. Conoscendolo, dico che avrà avuto rassicurazioni sul mercato perchè è uno che non si muove se non sa di avere una squadra competitiva».