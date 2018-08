Paolo Maldini ha parlato a caldo dopo il sorteggio dei gironi di Europa League: il dirigente rossonero vuole puntare sulla competizione europea

Sorteggi di Europa League effettuati a Montecarlo e urna abbastanza benevola per il Milan. I rossoneri affronteranno Real Betis, Olympiacos e Dudelange, un esito che il Paolo Maldini ha commentato così: «Essere qui è ancora bello, il mio ruolo è cambiato e anche la competizione, è un nuovo inizio. Felice? Direi di sì, il Betis ci darà fastidio, poi i lussemburghesi, che rappresentano una novità. E’ un girone sicuramente alla nostra portata. Noi partiamo con l’idea di andare più avanti possibile – le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport – La precedente squalifica? La Uefa ha bisogno del Milan, ne è parte importante, è stata scritta una storia importante per il successo delle competizioni».

Il dirigente rossonero ha poi proseguito: «Se il Milan si comporterà bene a livello finanziario non ci sarà alcun problema. Vincerla è un obiettivo? Assolutamente, il trend è cambiato negli ultimi anni, le italiane hanno preso più seriemante questa competizione, poi chi la vince si assicura la qualificazione in Champions. La qualità si è elevata, avere giocatori di esperienza come Higuain sarà importante. La mia figura è nuova da dirigente ma ha esperienza da calciatore, mi sto dividendo con Leonardo per dare qualcosa in più. L’Europa League dopo i gironi diventa molto complicata, noi possaimo competere per il quarto posto in campionato e fare un’ottima Europa League. Sarebbe assurdo decidere quale comperizione fare seriemanete e quale no».