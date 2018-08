I sorteggi della fase a gruppi dell’Europa League in diretta live

Sorteggi fase a gruppi Europa League 2018/2019 in diretta live: ecco le avversarie delle italiane

Dopo la Champions League, palcoscenico all’Europa League. Alle ore 13, teatro il Grimaldi Forum di Montecarlo, andrà in scena il sorteggio dei gironi della seconda competizione continentale. Protagoniste due formazioni italiane: la Lazio e il Milan. Niente Atalanta, eliminata dal Copenaghen.

Sorteggi Europa League 2018/2019: la diretta live

Diretta live dalle ore 13

Sorteggi Europa League 2018/2019: fasce e regolamento

Sono 48 le squadre coinvolte nel sorteggio del Grimaldi Forum di oggi: 17 qualificate di diritto, 21 qualificate agli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di UEFA Champions League, 4 eliminate al percorso piazzate del terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Le squadre sono suddivise in quattro fasce, in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia, per un totale di quattro squadre per ciascuno dei dodici gironi. Secondo le nuove regole, i coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo (prevale dunque il punteggio più alto). Nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione, esattamente come in Champions League: scongiurato il pericolo di una sfida Lazio-Milan nella prima fase dell’Europa League.

Prima fascia del Sorteggio di Europa League 2018-2019

Siviglia (Spagna)

Arsenal (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Zenit San Pietroburgo (Russia)

Bayer Leverkusen (Germania)

Dynamo Kiev (Ucraina)

Besiktas (Turchia)

Red Bull Salisburgo (Austria)

Olympiakos (Grecia)

Villarreal (Spagna)

Anderlecht (Belgio)

Lazio (Italia)

Sporting (Portogallo)

Ludogorets (Bulgaria)

FC Copenaghen (Danimarca)

Olympique Marsiglia (Francia)

Celtic (Scozia)

PAOK Salonicco (Grecia)

Milan (Italia)

Genk (Belgio)

Fenerbahce (Turchia)

Krasnodar (Russia)

Astana (Kazakistan)

Rapid Vienna (Austria)

Terza fascia del Sorteggio di Europa League 2018-2019

Betis (Spagna)

Qarabag (Azerbaigian)

BATE Borisov (Bielorussia)

Dinamo Zagabria (Croazia)

RB Lipsia (Germania)

Eintracht Francoforte (Germania)

Malmö (Svezia)

Spartak Mosca (Russia)

Standard Liegi (Belgio)

Zurigo (Svizzera)

Bordeaux (Francia)

Rennes (Francia)

Quarta fascia del Sorteggio di Europa League 2018-2019

Apollon Limassol (Cipro)

Rosenborg (Norvegia)

Vorskla Poltava (Ucraina)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Akhisar Belediyespor (Turchia)

Jablonec (Repubblica Ceca)

AEK Larnaca (Cipro)

MOL Vidi (Ungheria)

Rangers (Scozia)

Dudelange (Lussemburgo)

Spartak Trnava (Slovacchia)

Sarpsborg (Norvegia)

Sorteggi Europa League 2018/2019: le date

Fase a gironi

20 settembre: fase a gironi, prima giornata 4 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

25 ottobre: fase a gironi, terza giornata

8 novembre: fase a gironi, quarta giornata

29 novembre: fase a gironi, quinta giornata

13 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

Sedicesimi di finale

17 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

Ottavi di finale

22 febbraio: sorteggio ottavi di finale

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

Finale

Mercoledì 29 maggio: finale – Stadio Olimpico, Baku

Sorteggi Europa League 2018/2019 Streaming: dove vederla in tv

I sorteggi dei gironi dell’Europa League 2018/2019 saranno disponibili in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport, detentrice da quest’anno in esclusiva dei diritti della competizione, su Sky Sport 1 (canale 201, in HD 240), mentre non è prevista la trasmissione in chiaro del sorteggio sulle frequenze di TV8 (rete che comunque dovrebbe ospitare alcune delle partite delle squadre italiane nel corso della competizione). Non è tutto ovviamente, perché i sorteggi saranno disponibili anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e sul sito ufficiale della UEFA Europa League.