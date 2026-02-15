Malen nella storia della Roma: il gol contro il Napoli gli ha permesso di eguagliare un record incredibile. Quale traguardo ha raggiunto

Malen è entrato nella storia della Roma: il gol contro il Napoli gli è valso questo traguardo. Ecco il record raggiunto dall’attaccante

Il “Derby del Sole” si è sbloccato grazie a un lampo olandese. Allo Stadio Diego Armando Maradona, è Donyell Malen a spezzare l’equilibrio di una sfida tattica e nervosa, portando avanti la Roma sullo 0-1 con una giocata da campione. Ma la rete siglata contro gli azzurri non pesa soltanto nell’economia di una classifica cortissima: vale all’ex Borussia Dortmund un posto d’onore nella storia recente del club capitolino.

Un impatto devastante: i numeri del record

L’arrivo di Malen nel mercato invernale doveva servire a dare imprevedibilità e strappi alla manovra, ma il classe ’99 sta offrendo molto di più: gol pesanti. Con la marcatura odierna al Napoli, l’attaccante ha raggiunto quota 4 gol nelle sue prime 5 presenze in Serie A con la maglia della Roma.

Un ruolino di marcia impressionante che, dati alla mano, lo iscrive in un club esclusivo. Secondo le statistiche Opta, nell’era dei tre punti a vittoria (stagione 1994/95 in poi), Malen è solo il terzo giocatore a riuscire in un’impresa simile all’esordio con i colori giallorossi.

Sulle orme dei giganti: Batistuta ed El Shaarawy

Il confronto con il passato fa venire i brividi ai tifosi romanisti. Prima di Malen, a registrare un impatto così fulmineo erano stati soltanto due attaccanti iconici. Il primo, irraggiungibile, è Gabriel Omar Batistuta: il “Re Leone” ne segnò addirittura 6 nelle prime cinque uscite. Il secondo è Stephan El Shaarawy: il “Faraone”, nel gennaio 2016 si presentò alla capitale con 4 reti nello stesso arco di partite, risollevando le sorti della squadra.

Il trascinatore che serviva

Malen si sta rivelando il vero “trascinatore” di questa seconda parte di stagione. La freddezza dimostrata contro il Napoli conferma che la Roma ha trovato non solo un’ala veloce, ma un finalizzatore aggiunto capace di sbloccare le partite più complicate. Se Batistuta portò il tricolore ed El Shaarawy la qualificazione in Champions, ora tocca a Malen scrivere il finale di questa storia.