Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò…». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese!

Manchester City, Bernardo Silva è uscito allo scoperto facendo questa rivelazione sul suo futuro. Ecco cosa ha detto il portoghese

Nel calcio moderno, sempre più dominato da rigide logiche economiche e trasferimenti improvvisi, le dichiarazioni di fedeltà assoluta a una singola maglia rappresentano una rara e preziosa eccezione. A confermare questa regola non scritta è intervenuto Bernardo Silva. Attraverso alcune recenti e sentite dichiarazioni, il giocatore ha voluto ribadire il suo amore incondizionato per il club che lo ha consacrato nell’élite del calcio mondiale.

Il peso e l’onore della fascia da capitano

Arrivato in Inghilterra diverse stagioni fa, il lusitano è diventato progressivamente il fulcro del progetto tecnico guidato da Pep Guardiola. La profonda stima dell’allenatore e dell’intero spogliatoio si è tradotta nel riconoscimento più alto per un calciatore: la fascia da capitano.

“Dopo tutti questi anni, indossare la fascia da capitano è un grandissimo onore“, ha ammesso il fuoriclasse. Un ruolo che Silva ricopre non solo con straordinaria continuità di rendimento, ma anche con un’abnegazione totale sul rettangolo verde.

Un legame viscerale: “Mi sento Mancunian”

Ciò che colpisce maggiormente nelle parole del centrocampista è il profondo senso di appartenenza sviluppato non solo verso la società calcistica, ma nei confronti dell’intera città. “Mi sento anche un po’ Mancunian [termine che indica un nativo o residente di Manchester, ndr], e questo mi rende molto orgoglioso”, ha sottolineato con emozione.

Nonostante le cicliche voci di mercato che spesso lo accostano ad altri top club europei, Bernardo Silva ha voluto fare una promessa eterna all’ambiente Sky Blue: “Il giorno in cui eventualmente me ne andrò, sosterrò sempre questo club. Sento di essere diventato parte di questa società e anche un suo grande tifoso“. Parole che vanno ben oltre un semplice contratto, proiettando il portoghese di diritto nell’Olimpo delle leggende del Manchester City.