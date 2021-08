Manchester City, Guardiola su Kane: «Il club ha fatto di tutto, il Tottenham non ha negoziato»

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato della trattativa col Tottenham per Harry Kane

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai microfoni di Sky Sports ha parlato della trattativa saltata col Tottenham per Harry Kane.

«Il club ha fatto tutto quello che poteva fare. Ma non abbiamo parlato con il Tottenham, non abbiamo fatto nessuna offerta, perché loro non volevano negoziare. E quando una squadra non vuole trattare, allora non c’è nulla da dire. Abbiamo provato ad aprire un po’ la porta, ma il gran maestro delle trattative, il signor Daniel Lévy (presidente degli Spurs ndr) l’ha saputo e quindi non abbiamo potuto farlo. Forse avrei fatto lo stesso se avessi avuto Harry Kane nella mia squadra. Auguro a lui il meglio per i suoi ultimi anni di carriera a Londra».