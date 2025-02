Manchester City, Haaland dopo la vittoria sul Tottenham: «Dobbiamo essere affamati. Doppietta annullata? Errore dell’arbitro»

Il Manchester City di Guardiola riesce a strappare tre punti nella sfida contro il Tottenham di Postecoglu grazie al gol di Haaland

Il Manchester City grazie alla vittoria di ieri sul Tottenham di Postecoglu si è portata a -1 dal terzo posto di Premier League. A decidere la partita è stato Erling Haaland, che ha saltato le ultime due partite per infortunio. A seguire le sue parole alla BBC nel post partita.

RITORNO AL GOL – «Certo, non è mai piacevole essere infortunati e non poter giocare, ma si tratta di guardare avanti e restare positivi. Possiamo fare qualcosa solo per il presente e per il futuro, oggi si trattava solo di vincere. Cerco di essere in area e se la gente vuole passarmi la palla cerco di concludere in rete».

SUL GOL ANNULLATO – «È perché lui (l’arbitro, ndr) ha preso la decisione in campo, che fosse un calcio di punizione. Non penso sia così, è chiaramente un grande errore, ma siamo esseri umani, facciamo degli errori. È un gran gol e non credo che sia un tocco di mano, ma che possiamo farci… abbiamo vinto, sono felice».

ANALISI DEL MATCH – «Avremmo potuto chiudere la partita nel primo tempo, ma non è facile, loro hanno preso slancio ed energia e alla fine è stata una partita difficile. Si tratta solo di vincere, essere affamati e prendere i tre punti quando possiamo».

PARATE DI EDERSON – «Ederson è pazzesco, quella parata alla fine è stata così importante. Penso che i nostri portieri si divertano a giocare qui!»