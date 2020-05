Manchester City, idea per il post Sané: piace Bailey

Il Manchester City comincia a pensare al post Sané. Gli inglesi hanno messo gli occhi su Leon Bailey del Bayer Leverkusen

Si pensa già al post Sané in casa Manchester City. Come spiega As, il club ha già messo gli occhi sul giocatore che potrebbe sostituire l’esterno 24enne, che sembra ad un passo dal trasferimento al Bayern Monaco.

Secondo il quotidiano spagnolo, il nome più probabile è quello di Leon Bailey. Il giocatore del Bayer Leverkusen piace molto a Guardiola per la sua versatilità: può giocare infatti sia sulla destra che sulla sinistra.