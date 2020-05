Manchester City squalificato dalle coppe: tra l’8 e il 10 giugno sarà discusso l’appello

L’appello presentato dal Manchester City contro la squalifica dalle coppe europee comminata dalla Uefa sarà discusso a giugno

Tra l’8 e il 10 giugno il Manchester City conoscerà il suo futuro europeo per i prossimi due anni. In quei giorni, infatti, sarà discusso l’appello presentato dai Citizens contro la squalifica di due anni dalle coppe europee comminata dalla UEFA.

L’Associated Press riporta che l’appello sarà discusso dal TAS in quei giorni e quindi si capirà il destino di Guardiola e di molti giocatori del City.