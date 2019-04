Manchester United-Barcellona highlights e gol: le azioni salienti del match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Manchester United-Barcellona highlights e gol: i momenti principali della gara valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. A Old Trafford, i ‘Red Devils’ guidati da Ole Gunnar Solskjaer affrontano i blaugrana di Ernesto Valverde nel primo atto dei quarti della competizione. Gli inglesi arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il PSG agli ottavi; il Barça ha invece avuto la meglio nella doppia sfida col Lione. L’ultima sfida ufficiale tra le due squadre è datata 2011: in finale di Champions League, i blaugrana ebbero la meglio sullo United col risultato di 3-1. Adesso è di nuovo Manchester United contro Barcellona: in palio, la qualificazione in semifinale di Champions. Gara di ritorno in programma martedì 16 aprile al Camp Nou.

Al 13′ Lionel Messi serve un pallone delizioso sul secondo palo, dove Suarez è in agguato. L’uruguaiano svetta di testa e perfora De Gea. Sulla conclusione c’è la deviazione decisiva di Shaw. Il gol viene convalidato dal VAR, anche se inizialmente l’assistente di Rocchi aveva segnalato un offside della punta blaugrana.