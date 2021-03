Solskjaer vorrebbe avere a disposizione Edinson Cavani per un altro anno: incontro con il centravanti in scadenza di contratto

Ole Gunnar Solskjaer non vorrebbe dover rinunciare a Edinson Cavani nella prossima stagione: il centravanti uruguaiano, in scadenza di contratto, può essere una buona freccia all’arco dei Red Devils anche il prossimo anno.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe in programma un incontro per convincere Cavani a restare ancora a Manchester e rifiutare così la corte del Boca Juniors, in pressione sull’ex Napoli.