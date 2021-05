Mazzarri: «Cavani è dal Real Madrid. Nessuno come lui»

Walter Mazzarri ha speso belle parole nei confronti di Edinson Cavani, fresco di rinnovo con il Manchester United

Walter Mazzarri ha speso belle parole nei confronti di Edinson Cavani, fresco di rinnovo con il Manchester United. Il tecnico ha allenato l’attaccante uruguaiano ai tempi del Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di France Football.

«Sono molto orgoglioso della sua carriera. Mi ha dato molto e penso che possa dare ancora molto oggi. Ha le caratteristiche per continuare a giocare per grandi club. Ad esempio, al Real Madrid. Ci sono grandi giocatori lì, ma nessuno con il suo profilo. Lo vedrei bene. Farebbe crescere i giovani e, sul campo, una coppia con Benzema sarebbe molto interessante. Non ci sarebbero problemi a livello tattico perché Cavani è disponibile. Lo conosco molto bene, al di là del talento, la sua principale qualità è la leadership».