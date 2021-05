Sir Alex Ferguson, storico manager del Manchester United, ha lanciato una provocazione agli allenatori che prendono appunti in panchina

Sir Alex Ferguson, storico manager del Manchester United, ha lanciato una provocazione agli allenatori che prendono appunti in panchina. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Guardian.

«Come allenatore dipendevo dalla mia memoria. Oggi vedo partite in cui alcuni gli allenatori prendono appunti continuamente. Non l’ho mai fatto. Ho sempre dipeso dalla mia memoria. Non riesco a capire perché un allenatore dovrebbe prendere appunti durante la partita. Abbassi la testa per scrivere e ti perdi un gol, o un’azione».