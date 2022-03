Manchester United, Elanga: «Ronaldo è un mentore, parla sempre con i più giovani»

L’attaccante del Manchester United Elanga ha elogiato il comportamento di Cristiano Ronaldo nei confronti dei giovani

Anthony Elanga, attaccante del Manchester United in rampa di lancio, ai microfoni del sito ufficiale dei Red Devils ha parlato del comportamento con i giovani di Cristiano Ronaldo.

LE PAROLE – «È davvero bello averlo come compagno di squadra e mentore. Io vado ad allenarmi molto presto e lui è già lì, il giorno dopo la partita parliamo sempre. È davvero una brava persona, non solo per quello che fa in campo, ma anche per quello che offre fuori. Se noi giocatori più giovani abbiamo bisogno di aiuto, possiamo parlare con lui, è davvero una brava persona».