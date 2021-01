Manchester United, il ritorno di Fletcher: ecco il suo ruolo

Darren Fletcher torna al Manchester United: l’ex centrocampista farà parte dello staff di Solskjaer. Le sue parole

Darren Fletcher torna al Manchester United. Ecco il comunicato della società inglese e le parole dell’ex centrocampista.

COMUNICATO – «Il Manchester United è lieto di annunciare che Darren Fletcher si unirà allo staff tecnico della prima squadra. Darren ha trascorso 20 anni con il club come giocatore dopo aver attraversato l’Academy per fare più di 340 presenze in prima squadra tra il 2003 e il 2015. Allena gli Under 16 da ottobre e ora entrerà a far parte dello staff della prima squadra a tempo pieno».

FLETCHER – «È un momento molto emozionante per questa giovane squadra e non vedo l’ora di fare i prossimi passi nella mia carriera di allenatore lavorando con Ole e il suo staff».