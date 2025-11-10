Manchester United, quanti grattacapi per Amorim! Il tecnico portoghese perde Sesko: rebus in attacco e ipotesi Zirkzee dopo il ko col Tottenham

Manchester United, Amorim perde Sesko. L’infortunio dello sloveno apre un dilemma tattico per il tecnico portoghese: chance di rilancio per l’olandese

La sconfitta del Manchester United contro il Tottenham (3-0) ha lasciato strascichi non indifferenti in casa Red Devils, soprattutto per l’infortunio di Benjamin Sesko. Il giovane attaccante sloveno, subentrato a Matheus Cunha al 58′, ha sprecato diverse occasioni da gol e ha concluso anzitempo la sua partita dopo un contrasto con Micky van de Ven, lasciando il tecnico Ruben Amorim senza cambi a disposizione. Con la sosta per le nazionali alle porte, Amorim è chiamato a prendere una decisione cruciale sulla gestione dell’attacco.

L’opzione “senza punta”

L’alternativa più probabile per Amorim è quella di optare per un sistema senza un attaccante designato, una tattica già utilizzata contro Spurs e Liverpool. Questa strategia si adatta perfettamente a Matheus Cunha nel ruolo di “falso nove”. L’ex Wolves ha esperienza come centravanti e la sua versatilità è stata spesso sfruttata da Amorim. Nonostante il suo impegno nella gara di sabato, al brasiliano è mancato il tocco finale, rendendo necessario l’ingresso di Sesko. Un aspetto intrigante sarà la scelta di Amorim per i ruoli di trequartista. Di solito, Bryan Mbeumo gioca a destra, Mason Mount a sinistra e Amad in posizione di esterno a tutta fascia destro. Tuttavia, contro il Tottenham, Mazraoui è stato schierato come esterno, spingendo Amad più avanti e spostando Mbeumo a sinistra. Sebbene ciò non abbia diminuito la minaccia di Mbeumo nel primo tempo, l’attacco dello United è apparso meno incisivo con un Mazraoui più difensivo sulla destra. Amorim dovrà considerare questi fattori se deciderà di riproporre questa formazione.

Il richiamo di Zirkzee: una chance per il “dimenticato” olandese?

Un’altra opzione che potrebbe aprirsi è il richiamo di Joshua Zirkzee. Attualmente ai margini dei piani di Amorim, Zirkzee starebbe spingendo per una partenza a gennaio. Tuttavia, l’infortunio di Sesko potrebbe offrirgli la piattaforma per ottenere il tempo di gioco di cui ha disperatamente bisogno. Nella scorsa stagione, Zirkzee ha dimostrato la sua capacità di guidare l’attacco dello United quando gli è stata data l’opportunità, recuperando da un inizio difficile e affermandosi come un attaccante che i tifosi preferivano a Rasmus Hojlund. Zirkzee crederà di avere un’opportunità per affermarsi in squadra durante il periodo di assenza di Sesko. Tutto dipenderà dalla volontà di Amorim di riporre fiducia in lui. La situazione in attacco per il Manchester United si complica, e Amorim ha il difficile compito di trovare la soluzione migliore per affrontare le prossime sfide.