Manchester United, Matic: «Sarà la mia ultima stagione con questo club»

Manchester United, Nemanja Matic ha annunciato il suo addio al club al termine di questa stagione. Il lungo messaggio del serbo

Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, ha annunciato il suo addio ai Red Devils dopo questa stagione. Il serbo lascerà dopo cinque anni l’Old Trafford.

IL MESSAGGIO – «Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione al Manchester United. Ho informato la dirigenza, l’allenatore e i giocatori della mia scelta. È stato un grande onore e un privilegio giocare per questo grande club. Un grande ringraziamento ai tifosi per il loro incrollabile supporto. Darò tutto me stesso da qui fino al termine di questa stagione per aiutare i miei compagni di squadre a finire nella miglior posizione possibile».