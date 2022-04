Manchester United, Rangnick frena su Ten Hag: «Non so se è fatta»

L’allenatore tedesco frena sul suo successore al Manchester United: «sta facendo un buon lavoro, ma in questo momento non ha senso parlarne»

Rangnick è tornato a parlare di Ten Hag. L’allenatore dell’Ajax è il candidato più forte a succedergli in panchina del Manchester United nella prossima stagione, con il tedesco che si sposterebbe ad un incarico di direttore sportivo dei Red Devils.

LE SUE PAROLE – «Non so se sia un affare già fatto, la mia riposta è sempre la stessa. Ten Hag è un buon allenatore, sta facendo un buon lavoro all’Ajax, ma in questo momento non ha senso parlarne»