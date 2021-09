Manchester United, Solskjaer: «Cristiano Ronaldo sempre determinato»

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Villarreal

SHAW E MAGUIRE – «Luke è rientrato, ma non si è allenato con la squadra. Harry non sarà della partita, ha un problema al polpaccio e potrebbe restare fuori per almeno un paio».

VILLARREAL – «Servirà quello che abbiamo imparato nelle ultime stagioni, li abbiamo affrontati in 5 occasioni ed abbiamo pareggiato ogni volta. Sono una squadra ben organizzata, hanno giocatori tecnicamente molto bravi».

QUALIFICAZIONE – «Nella fase a gironi ci sono 6 partite, per andare avanti servono 10-12 punti. Abbiamo perso la prima gara, se dopo due giornate hai zero punti o un solo punto, devi andare a vincere le 4 gare successive per andare avanti. Quella di domani non è decisiva, ma è sicuramente una gara importante».

CRISTIANO RONALDO – «Con Cristiano un gol è assicurato. Contro il Villarreal ha già segnato 13 volte, significa che si diverte a giocare contro di loro. Conosce bene i loro difensori, è determinato a segnare ogni volta che scende in campo».