Manchester United, stagione finita per Pogba: c’è l’annuncio

Stagione finita per Paul Pogba che avrebbe potuto giocare contro il Liverpool i suoi ultimi minuti al Manchester United

Stagione finita per Paul Pogba. Il centrocampista francese si è infortunato martedì in occasione del KO per 4-0 contro il Liverpool, con il tecnico Ralf Rangnick che ha affermato: «Non credo che sarà in grado di giocare di nuovo in questa stagione».

Quella contro i Reds potrebbe essere stata l’ultima partita con il Manchester United per il Polpo, il cui contratto in scadenza a giugno non è ancora stato rinnovato. Juve, PSG e Real Madrid sulle sue tracce.