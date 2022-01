Mancini: «Insigne futuro escluso? I giocatori si valutano al momento»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Mancini, in conferenza stampa, ha parlato anche della possibile futura esclusione di Insigne dalla Nazionale

Roberto Mancini, in conferenza stampa, ha risposto alle domande su Lorenzo Insigne. La risposta del ct alla possibile futura esclusione del giocatore, dovuta al suo passaggio in un campionato meno prestigioso.

INSIGNE ESCLUSO – «Non so cosa farà Lorenzo. Noi abbiamo le gare di marzo in cui sarà ancora qui, non vedo grandi problemi, così come per giugno. Poi ci sarà una finestra a settembre e poi i Mondiali. I giocatori vanno valutati nel momento, parlare ora di quello che sarà è presto».

