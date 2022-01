ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Mancini, il ct della Nazionale parla in vista dello stage organizzato a Coverciano in questi giorni

Roberto Mancini parla in conferenza stampa all’inizio dello stage dell’Italia in quel di Coverciano. Le parole in diretta testuale qui su Calcionews24 a partire dalle 13.45.

AGGIORNAMENTI DALLE 13.45