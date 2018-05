Roberto Mancini perde subito due pedine nel suo centrocampo in vista delle tre amichevoli contro Francia, Arabia Saudita e Olanda: ko sia Marchisio che Palmieri

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura azzurra di Roberto Mancini. Ancor prima di iniziare la prima seduta a Coverciano da ct dell’Italia infatti, l’ex tecnico nerazzurro perde due pedine a centrocampo. Claudio Marchisio ed Emerson Palmieri non saranno infatti disponibili per le tre amichevoli dell’Italia contro Olanda, Francia e Arabia Saudita. Come spiega la nota ufficiale della FIGC apparsa sul sito della Federazione: «Emerson Palmieri Dos Santos e Claudio Marchisio non faranno parte del gruppo Azzurro che si radunerà mercoledì sera a Coverciano in vista delle prossime amichevoli con Arabia Saudita, Francia e Olanda».

I due giocatori tuttavia non verranno rimpiazzati. Nessuna convocazione extra, Mancini preferisce lavorare con il gruppo che avrà a disposizione: «La documentazione trasmessa al Club Italia da parte dei club di appartenenza, Chelsea e Juventus, e i contatti intercorsi tra i rispettivi staff medici hanno chiarito l’indisponibilità immediata dei due calciatori in vista delle prossime gare. Emerson e Marchisio proseguiranno dunque con i propri club le cure del caso per un pronto recupero. Al momento non sono previste integrazioni della rosa».