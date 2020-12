Mancini: «Spero che Immobile si sia tenuto un po’ di gol per l’Italia. Su Zaniolo e Chiellini…»

Lunga conferenza stampa di fine anno di Roberto Mancini dalla sede della FIGC: queste le parole del ct azzurro

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio del 2020 del calcio italiano.

IMMOBILE – «Sta facendo gol incredibili, spero ne tenga qualcuno per l’Europeo. Gli dico di stare tranquillo, ad Amsterdam fece una grande partita anche senza gol. Prima o poi arriveranno, magari tutti all’Europeo».

RAPPORTI CON I CLUB – «Abbiamo sempre cercato di non disturbare le squadre e i club. Non abbiamo mai fatto niente quindi… Noi ci stiamo comportando perfettamente, stiamo tutelando i giocatori cercando di risparmiare quando possiamo. Penso sia ottimo per i club».

CALENDARIO FITTO – «Avere tanti appuntamenti così in un anno solare non è mai successo, forse non capiterà più. Penso possa essere un vantaggio».

RECUPERO CHIELLINI E ZANIOLO – «Giorgio è più semplice, Zaniolo credo abbia comunque ottime chance».

VACCINO – «Io l’ho fatto il Covid, sarò il primo. Li faccio da quando sono piccolo, non è un problema».